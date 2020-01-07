Türkiye’nin kar kalitesi ve kayak yapma bakımından en önemli 3 merkezi arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi’nde bu yılki sezonda 750 bin ziyaretçi beklentisi olduğunu ifade eden Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik, kış sporu severleri ve günübirlikçileri merkeze davet ederek, “Davraz’ı görmemişlerse, kayak merkezi görmemişlerdir diyoruz ve herkesi mutlaka Davraz’a bekliyoruz” dedi.

Toros Dağları’nın zirvesinde 2 bin 635 rakımda kurulu olan ve “Akdeniz’in İncisi” olarak nitelendirilen Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yoğunluk yaşanıyor.

Antalya gibi önemli turizm merkezi olan bir şehre yakınlığı, Isparta il merkezine 26 kilometre mesafede olması, kar kalitesi ile pistlerin bol ve uzun oluşu ile en çok tercih edilen kayak merkezlerinden olan Davraz, sunduğu eşsiz Eğirdir Gölü manzarası ile de tercih listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Isparta’da geçtiğimiz yılda 600 bin kayakçı ve günübirlik ziyaretçiyi konuk eden Davraz Kayak Merkezi’nde bu yılki hedefin en az 750 bin ziyaretçi olduğu belirtilirken, bu yıl inşa edilen günübirlik tesis ve önümüzdeki yıl devreye girecek olan 5. telesiyej ile sayısının daha artacağı belirtildi.

Bölgede farklı bir öneme sahip olan Davraz, kayak merkezine sahip iller olmasına rağmen daha çok Isparta Antalya Burdur Denizli ve Afyonkarahisar gibi illerden de önemli sayıda ziyaretçi alıyor.

ISPARTA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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