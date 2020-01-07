ISPARTA da bulunan G\u00f6lc\u00fck Krater G\u00f6l\u00fc ve Milas Millet Bah\u00e7esi nde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan etkileyici manzara ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.Isparta n\u0131n Yaka\u00f6ren k\u00f6y\u00fc s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde bulunan Milas Millet Bah\u00e7esi ve hemen yak\u0131n\u0131nda bulunan G\u00f6lc\u00fck Krater G\u00f6l\u00fc, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan e\u015fsiz bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcme b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Isparta Valili\u011fi taraf\u0131ndan ge\u00e7en g\u00fcnlerde yenileme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131lan Milas Millet Bah\u00e7esi nde ortaya \u00e7\u0131kan manzaralar hayran b\u0131rakt\u0131. Isparta Valili\u011fi taraf\u0131ndan \u00e7ekilen foto\u011fraflar sosyal medyada payla\u015f\u0131l\u0131rken, \u00e7ok say\u0131da be\u011feni ald\u0131.Payla\u015f\u0131lan foto\u011fraflar hakk\u0131nda yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, E\u015fsiz tabiat\u0131yla as\u0131rl\u0131k a\u011fa\u00e7lar\u0131n g\u00f6lgesinde, gizli bir bah\u00e7e g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcndeki Milas Millet Bah\u00e7esi kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve \u00e7\u00f6ken sisin ard\u0131ndan farkl\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Uzun y\u0131llard\u0131r at\u0131l durumdaki Milas, ge\u00e7en yaz aylar\u0131nda Isparta Valili\u011fi taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan yenileme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan eski ihti\u015fam\u0131na kavu\u015ftu. Yaz\u0131n do\u011fa severlerin u\u011frak yeri olacak Milas Millet Bah\u00e7esi k\u0131\u015f\u0131n da misafirlerini bekliyor. Isparta n\u0131n yan\u0131 ba\u015f\u0131nda G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131 n\u0131n giri\u015finde yer alan Milas Millet Bah\u00e7esi, Yaka\u00f6ren k\u00f6y\u00fc s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde yer al\u0131yor denildi.