Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, çatıdan kopan kar kütlesinin üzerine düştüğü 1 otomobil ile kar birikintisinin ağırlığına dayanamayıp göçen tentenin altında kalan 4 otomobil, hasar gördü.

Eğirdir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bu sabah Seydim Mahallesi yolu üzerindeki 7 katlı iş yerinin çatısından kopan kar kütlesi, binanın önünde park halindeki 32 MA 0105 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Dün de ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan tente, park halindeki 4 aracın üzerine göçtü. Araçlarda hasar meydana geldi.



ISPARTA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:02

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.