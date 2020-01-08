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Önce otomobile sonra duvara çarparak durabildi

DHA

ISPARTA'da sola dönüş için manevra yapan otomobile yandan çarpan otomobil, evin bahçe duvarına vurarak durdu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

ISPARTA'da sola dönüş için manevra yapan otomobile yandan çarpan otomobil, evin bahçe duvarına vurarak durdu. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Emre Mahallesi Müslim Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. A.D.'nin kullandığı 32 AA 611 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve sola dönmeye çalışan A.A.'nın kullandığı 32 LL 303 plakalı otomobile yandan çarptı. A.D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü A.D. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.
Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin önünde sola dönüş için manevra yapan otomobile yandan çarptıktan sonra bahçe duvarına vurarak durduğu anlar yer aldı.

ISPARTA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:23
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