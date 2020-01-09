"Annem benim her şeyim"

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Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1’i hayatını kaybetti. Hastaların yakınları yaşanan skandalın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, ölen hastanın ağabeyi olayda ihmal olduğunu iddia etti. Aile üyeleri cenazeyi teslim alırken sinir krizi geçirdi. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferudun Ruşen Keskin ise, sabah saatlerinde 1 hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında konunun araştırılmaya başlandığını söyledi.

ISPARTA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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