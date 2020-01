Isparta’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

"Annem benim her şeyim"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu yayımladığı mesajında, “Demokrasinin temel taşlarından olan basın ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyicisi olan gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu yüklenmekte, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bağımsız, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde çok önemli yer tutmaktadır. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun canlılığını beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir” dedi.

Vali Seymenoğlu mesajının devamında ise şunları söyledi; “Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun, güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin yapısını oluşturmaktadır. Kitlelerin yoğun olarak bilgi paylaşımı yapabildiği bu dönemde, etik değerleri mesleğinde başarıyla uygulayan ve bilgi birikimi yüksek gazeteciler toplumun gelişmesinde ve bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı ve ilkeli bir basın; kamuoyunun zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasında gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım”.



Başdeğirmen: “Bu hizmet, her türlü takdiri hak etmektedir”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yayımladığı mesajda, “Kamuoyunu bilgilendirme aşamasında her türlü olumsuzlukları göğüsleyerek görevlerini yapmaya çalışan toplumu aydınlatan, dünyadaki tüm olayları ve gelişmeleri bizlere aktarırken ülkemizin ve ilimizin gelişmesine, tanıtılmasına büyük katkılar sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

“Kamuoyunun tarafsız, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması, demokrasimizin işlerliği açısından büyük önem taşımaktadır” diyerek mesajını sürdüren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet her türlü takdiri hak etmektedir. Isparta menfaatleri için tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşması noktasında önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. İlimizde basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bize verdiği önemi ve değeri çok iyi biliyoruz. Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakar olduğunu biliyorum ve yürekten destekliyorum. Isparta’mızda çok sayıda gazetemiz, internet sitemiz, internet televizyonumuz ve yayın organları ile televizyonlarımız sayesinde günün gelişmelerinden anında haberdar olma imkanına sahibiz. Bizlere bu imkanı sağlayan ve etkinliklerimizde yalnız bırakmayan, olaylara yapıcı yaklaşan ve gazetecilik gibi meşakkatli mesleği fedakarca sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımızın ve dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

