Isparta’da drift yaptığı emniyetin Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGSY) kameralarına yansıyan 5 araca 30 bin 705 lira para cezası uygulandı.

Olay, 6 Ocak Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Modernevler Mahallesi’ndeki Sağlık Parkı’nda meydana geldi. Park civarında sürücülerin, araçlarla drift yaptığı ihbarını alan ekipler bölgeye sevk edildi. Trafik ekipleri, bölgede drift yaptığı tespit edilen 07 NA 4242 plakalı araç ve sürücüsü S.D. 07 AIP 968 plakalı araç ve sürücüsü H.G., 03 L 2019 plakalı araç ve sürücüsü A.K., 32 AAJ 589 plakalı araç ve sürücüsü A.K. ile 32 AK 787 plakalı araç ve sürücüsü M.A’yı kıskıvrak yakaladı.

Söz konusu yeri gören KGSY kameraları da ihbar sonrasında sürücülerin drift yaptıklarını anbean kaydetti.

Polis ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 67/1d maddesi gereğince “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)” maddesine istinaden her sürücüye ayrı ayrı 6 bin 141 TL olmak üzere, toplam 30 bin 705 TL trafik cezası tatbik etti. Sürücülerinin, aynı zamanda sahibi olduğu 4 araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkında muhafaza altına alınırken, 1 araç sürücüsünün aracın sahibi olmadığının tespit edilmesi üzerine araç, olay mahalline sonradan gelen sahibine teslim edildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin drift yapan sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el koyduğu belirtildi.

ISPARTA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.