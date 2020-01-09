Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi Belediye ziyareti çıkışı Sağlık Müdürünü darp ettiler

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan Sağlık Müdürü Dr. Deniz Karasu, 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi. Darp sonrası saldırgan 3 kişi gözaltına alındı.



Olay, bugün sabah saatlerinde Çiçekpınar Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, belediye ziyaretinden sonra dışarı çıkan İlçe Sağlık Müdürü Deniz Karasu’nun yanına gelen 3 kişi, kasabadaki aile hekimlerinin merkeze çekildiği gerekçesiyle saldırdı. Saldırıya uğrayan Karasu’nun yere düşerek yaralandığı ve önce ilçedeki hastaneye, ardından da 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı ve 3 kişinin konuyla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.

ISPARTA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.