Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti

Isparta 1. Amatör Futbol Lideri Emrespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Afyonkarahisar temsilcisi Sandıklıspor ile oynadığı özel maçı 10 kazandı.
Isparta Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan maçta Emrespor’u galibiyete taşıyan golü Bilgehan attı.
Karşılaşma nefesleri keserken, her iki takım da karşılıklı atakları vardı. İki komşu ilin takımı dostluk içerisinde bir maç oynadılar.
ISPARTA
10 Ocak 2020 Cuma
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