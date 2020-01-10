Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti

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Isparta 1. Amatör Futbol Lideri Emrespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Afyonkarahisar temsilcisi Sandıklıspor ile oynadığı özel maçı 10 kazandı.

Isparta Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan maçta Emrespor’u galibiyete taşıyan golü Bilgehan attı.

Karşılaşma nefesleri keserken, her iki takım da karşılıklı atakları vardı. İki komşu ilin takımı dostluk içerisinde bir maç oynadılar.

ISPARTA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

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