Isparta’daki gazeteciler 10 Ocak kahvaltısında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta’daki gazeteciler 10 Ocak kahvaltısında buluştu

İHA

Isparta’daki gazeteciler 10 Ocak kahvaltısında buluştu

Isparta’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle basın ve medya mensupları, Vali Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kahvaltıda bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen etkinlikte sorunlar konuşuldu.
Etkinliğe onur konuğu olarak Vali Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Samimi ve hoş bir ortamda gerçekleşen etkinlikte sorunlar konuşularak, çeşitli görüş alışverişinde bulunuldu.
Başdeğirmen: “Kalemini silah olarak tutanlardan sıyrılarak hep birlikte bugünlere geldik”
Ziyarette konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise günün anlam ve önemine ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti: “Böyle bir günde beraber olmak büyük bir onurdur. Yıllardır Ispartamız için beraber olduk. Gerçekten zor şartlar altında çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Her sektörün kendine özgü zorlukları vardır. Kimsenin işi kolay değildir. Hep birlikte kalemini silah olarak tutanlardan sıyrılarak bugünlere geldik. Aslı astarı olmayan, belgesiz ve dayanıksız haberlere itimat etmediğinizi biliyorum. Fütursuzca yapılan haberleri desteklememelisiniz. Mesleğiniz ile ilgili bazı düzenlemeler olmalı, mesela her önüne gelen internet sitesi açmamalıdır. Sektörünüz gelişiyor, hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum” dedi.
Seymenoğlu: “Esas olan manevi destektir”
Etkinlikte basın mensuplarını yalnız bırakmayan isimlerden biri de Vali Ömer Seymenoğlu oldu. Basın mensuplarına manevi desteği sonuna kadar verdiklerini belirten Seymenoğlu, “Bu anlamlı gününüzü kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sıkıntılara rağmen gazetecilik mesleğini sonsuza kadar sürdüreceğinizi biliyorum. Sıkıntılar ve dertler var. Mali sıkıntılarınız da var. Bizde vilayet olarak yasal çerçeve de destek olmaya çalışıyoruz. Sizlere sonuna kadar manevi destek sunuyoruz. Manevi destek maddi destekten daha önemlidir diye düşünüyorum. Bu işi yaparken niyetinizin iyi olması lazım. Sizler iyi niyetli insanlarsınız” şeklinde konuştu.
Vali’den 1,5 milyonluk turist hedefi
Etkinlikte 2020 yılı turist hedefinden de bahseden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “Bu yılki hedefimiz 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti Isparta’da misafir etmek. Davraz Kayak Merkezimiz, Milli ve Tabiat Parklarımız, Yaylalarımız, Gülümüz ve Lavantamızla büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli iyi değerlendirirsek hem esnafımız hemde medyamız kazanır” dedi.

ISPARTA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Şehir Hastanesi'ndeki endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım skandalına soruşturma
YEREL HABERLER Isparta Şehir Hastanesi'ndeki endoskopi sonrası ölüm ...
Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan bin 630 kilogram kerevit, törenle göle bırakıldı Eğirdir Kaymakamı Çelik: “Kerevit popülasyonu için yasaklara uymak gerekiyor” Tarım ve Orman İl Müdürü Dolunay: "Kerevitte eski günlerimize geri dönmek üzereyiz"
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan bin 630 kilogram ...
Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti
Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma
YEREL HABERLER Endoskopi sonrası ölüme ve 5 kişinin yoğun bakıma ...
Teknik Direktör Hasan Şengün: "Tek yürek olmalıyız" "Bu takım şampiyon olacak"
YEREL HABERLER Teknik Direktör Hasan Şengün: "Tek yürek ...
'Drift' yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza
YEREL HABERLER 'Drift' yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza
Isparta'da silahla market soydu, İzmir'de yakalandı
YEREL HABERLER Isparta'da silahla market soydu, İzmir'de yakalandı
Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi Belediye ziyareti çıkışı Sağlık Müdürünü darp ettiler
YEREL HABERLER Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp ...
Isparta’da drift atan 5 sürücüye rekor ceza Isparta’da drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Isparta’da drift atan 5 sürücüye rekor ...
Isparta’da kurusıkı silahla market soyan zanlı İzmir’de yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da kurusıkı silahla market soyan zanlı ...
Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi
YEREL HABERLER Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi
Isparta’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
YEREL HABERLER Isparta’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
Isparta’da aranan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 28 kişi yakalandı
Endoskopi için ayakta geldiği hastaneden cenazesi çıktı Isparta'da sağlık skandalı iddiası Endoskopiye gelen 6 kişiden 1'i öldü, 5'i yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
YEREL HABERLER Endoskopi için ayakta geldiği hastaneden cenazesi ...
Kaymakam, Gümüşgün’lü güreşçileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam, Gümüşgün’lü güreşçileri ödüllendirdi
Isparta'daki amatör spor kulüplerine 250 bin liralık malzeme desteği
YEREL HABERLER Isparta'daki amatör spor kulüplerine 250 bin liralık ...
Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, ihmal iddiasında bulundu
YEREL HABERLER Endoskopi sırasında fenalaşan babası öldü, ihmal ...
Önce otomobile sonra duvara çarparak durabildi
YEREL HABERLER Önce otomobile sonra duvara çarparak durabildi
Isparta Spor Lisesi Aydın'da final vizesini aldı
YEREL HABERLER Isparta Spor Lisesi Aydın'da final vizesini aldı
Davraz’da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
YEREL HABERLER Davraz’da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı
İŞKUR’dan orta öğretim kurumlarına yönelik meslek danışmanlığı semineri
YEREL HABERLER İŞKUR’dan orta öğretim kurumlarına yönelik meslek ...
Kayakta Isparta'ya bronz madalya
YEREL HABERLER Kayakta Isparta'ya bronz madalya
Ispartalı atlet, 3 bin metre tek ayakkabıyla koşarak takımını ikinci yaptı Ayakkabısına bastılar, pes etmedi, takımını o şekilde Türkiye finallerine taşıdı
YEREL HABERLER Ispartalı atlet, 3 bin metre tek ayakkabıyla koşarak ...
Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş
YEREL HABERLER Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X