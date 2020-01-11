Isparta'da yoğun bakımdan çıkan hastadan 'yanlış ilaç' iddiası

ISPARTA'da endoskopi çekimi sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök'ün (54) ardından tedaviye alınan 5 hastadan biri olan Uğur Kucur'un (43), yapılan kolonoskopiden sonra yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. Bugün normal servise alınana Kucur, "Bana, yanlış bir ilaç kullanımı nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı" dedi.

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara Köyü'nde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle 8 Ocak günü Isparta Şehir Hastanesi'ne gitti. Hastalığına teşhis konulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı. Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ramazan Gök'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Yukarıkaşıkara köyünde toprağa verildi. Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve yapılan çekimlerin ardından rahatsızlanan Uğur Kucur ile F.G., A.G., A.K. ve G.K. adlı hastalar da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

'YANLIŞ BİR ŞEY VARSA BU KONU ZATEN ARAŞTIRILIYOR'

ISPARTA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

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