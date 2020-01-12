Sosyal medya üzerinde gönüllü bir akım başlatan gezginler, otostopla Türkiye’nin dört bir yanından gittikleri İzmir’den Göller Ekspresi ile Isparta’ya gelerek, yaklaşık 500 çocuğa kırtasiye, giyim ve oyuncak hediye etti.

Sosyal medya grupları Gezgin Akademi, EgedeCamp ve Hatay Gezgin Kolektif grupları üyeleri tarafından başlatılan “Oyuncaklar Isparta’da” projesinde oyuncak ve kıyafet toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler, Göller Ekspresi ile İzmir’den Isparta'ya gelerek, yaklaşık 500 çocuğa kırtasiye, giyim ve oyuncak dağıttı. 2016 yılından bugüne kadar Mardin, Kars, Van ve Hatay illerinde yaklaşık 3 bin çocuğa kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunan gezginler, dün Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler ile 88 çocuğun yüzünü güldürdü. Gezginlerin Isparta’daki etkinliklerine yetim çocukların yüzünü güldüren İYİLİKDER de ev sahipliği yaparak, destek verdi. Gönüllü gezginler, bugün de Sütçüler ilçesinde yaptıkları etkinliklerle 2 gün boyunca toplam 500 çocuğa giyim, kırtasiye, mont ve oyuncaklarını ulaştırmış oldu.

ISPARTA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

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