Gelendostspor’da maddi kriz Antrenörden sonra futbolcularda tek tek ayrılıyor

"Ben hep hip hop'tım"

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Isparta 1. Amatör Futbol Ligi’nin iddialı ekiplerinden Gelendostspor’da Teknik Sorumlu Fatih Bozbaş’ın istifasının ardından futbolcular tek tek takımdan ayrılıyor. Bordomavililerde Erhan Algül, Furkan Kayacan, Mustafa Turgut, Ramazan Arabacı, Özgür Altan, Ali Buharalı, Yılmaz Daldal, Anıl Çetinkaya ve Halil Can Aydemir takımdan ayrıldı.

Takımda teknik heyet ve futbolcuların ayrılmasının nedeninin ise maddi kriz olduğu ileri sürüldü.

ISPARTA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:40

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