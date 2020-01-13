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Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi Isparta’da yol kontrolünde uyuşturucu ...

İHA

Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü uygulamasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmanın yol kontrolünde uyuşturucu madde ele geçirildi Isparta’da yol kontrolünde uyuşturucu yakalanan 3 şüpheliye gözaltı

Isparta’da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü uygulamasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eğirdir ve Gönen ilçelerindeki sorumluluk alanlarında yapılan yol kontrolleri ve aram faaliyetleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içinde 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili V.S. (28), H.A. (28) ve O.G. (28) isimli 3 kişiyi gözaltına alırken, ekiplerce şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ISPARTA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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