Ispartalı haltercilerden Türkiye şampiyonluğu Okul sporlarında 2 sporcu Türkiye derecelerine imza attı

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20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 1012 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim’de gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki 40 ilden 361 sporcunun mücadele ettiği 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası'nda Isparta’yı temsil eden sporculardan Medine Saime Balaman, 59 kiloda Türkiye şampiyonu, Ali Gür ise 60 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Medine Saime Balaman, Ali Gür ile sporcuları yetiştiren antrenörler Gamze Şen ve Ali Avcı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

ISPARTA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

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