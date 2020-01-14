Isparta'daki basketbol okul sporları şampiyonu Doğa Koleji oldu

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Isparta'da 20192020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Basketbol Genç Erkekler A kategorisi müsabakaları tamamlandı. Isparta Doğa Koleji, tüm rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu oldu.

Doğa Koleji, finalde Isparta Bahçeşehir Koleji'ni 8151'lik skorla mağlup edip, üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalardaki sıralama ise, Doğa Koleji’nin ardından Bahçeşehir Koleji ikinci, Isparta Final Akademi üçüncü ve Isparta Kültür Koleji dördüncü şeklinde oldu. Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu.

ISPARTA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:07

YATSI 19:28

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