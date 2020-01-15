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Isparta'da aranan 37 kişi yakalandı

İHA

Isparta'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 37 aranan şahıs yakalandı.

Isparta’da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 37 aranan şahıs yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında hapis cezası ile arama kaydı bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Polisin Isparta kent merkezinde yaklaşık 1 hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda aralarında “birden fazla kişiyi tehdit” suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan H.H., “binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan R.E., “birden fazla kişiyi tehdit” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.E., “binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.K.’nin de bulunduğu toplam 37 aranan şahıs yakalandı. Şahısların gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

ISPARTA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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