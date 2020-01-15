Eniştesi ve kız kardeşini katleden polis memuru tutuklandı

Isparta'da yeğenlerinin gözleri önünde eniştesi ve kız kardeşini beylik silahıyla öldürdükten sonra kaçan ve Niğde’de yakalanan polis memuru tutuklandı.

Isparta’da, geçen Kasım ayında 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözleri önünde eniştesi Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk’ü evlerinde silahla vurarak öldüren polis memuru U.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçleri, U.D.’nin Niğde ilinde olduğunu ve burada bir pansiyonda sahte kimlikle konakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, katil zanlısı U.D. kıskıvrak yakalandı.

Emniyet güçleri U.D. ile birlikte ayrıca, suç aleti silah ile birlikte ele geçirdiği fişeklere de el koydu. Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan U.D., bugün gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkeme sevk edilen katil zanlısı U.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:40

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