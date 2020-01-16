Isparta’da yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

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Isparta’da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eğirdir ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ve içerisinde 5 şahsın bulunduğu araçta 18 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. (36), B.B. (18), E.D. (21), M.B. (19) ve H.Ö. (22) olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ISPARTA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:12

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