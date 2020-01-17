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Isparta 32 Spor’dan farklı prova: 8-0

İHA

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, hafta sonu karşılacağı Akşehir maçı öncesinde yaptığı özel maçta 8 0 galip geldi.

Isparta 32 Spor’dan farklı prova: 8-0

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, hafta sonu karşılacağı Akşehir maçı öncesinde yaptığı özel maçta 8 0 galip geldi.
Isparta 32 Spor 19 Ocak Pazar günü Akşehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Pembe yeşilliler, dünkü provalarında Isparta Atatürk Stadı’nda, 2. Amatör Küme ekiplerinden Tekespor ile özel maç yaptı.
Pembeyeşilli takım, rakibini 80 mağlup etti. Isparta 32 Spor’un özel maçtaki gollerini Volkan (4), Enes (2), İbrahim Zeytin ve Nurettin kaydetti. Özel maçı Isparta 32 Sporlu yöneticiler, taraftar ve sporseverler de izlediler.

ISPARTA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:13
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:31
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