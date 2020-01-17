Isparta Spor Liseli sultanlar futsalda şampiyon oldu Salon futbolunda rakiplerine 49 gol atıp, kalesinde 1 gol gören Spor Lisesi şampiyon oldu

Isparta Spor Lisesi Genç Kızlar Futsal takımı, rakiplerine 49 gol atarak, kalesinde 1 gol gördüğü il birinciliği müsabakalarında şampiyonluğu göğüsledi.

Liselar Arası Genç Kızlar Futsal (Salon Futbolu) müsabakaları heyecanı sona erdi. Isparta Spor Lisesi, finalde karşılaştığı Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 51 mağlup ederek Isparta şampiyonu oldu. Isparta Mili Eğitim Çalışanları (MEÇ) Spor Salonunda oynanan maçı Berkan Çetin ve Musa Yılmaz isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı her iki okulun öğretmen ve öğrencileri izledi. Spor Lisesi’ni şampiyonluğa taşıyan golleri: Büşra Kozak (2), Büşra Eğerci, Nuray Celep ve Hilal Şahin attı. Oynadıkları maçlarda 49 gol atçıp kalesinde sadece 1 gol gören Spor Liseliler, maç sonunda büyük sevinç yaşadılar. Isparta şampiyonu olan Spor Liseliler, gruplarda oldukça iddialı. Spor Lisesi’nin takım kaptanı Kardelen Tomruk da oynadığı futbolla göz doldurdu. Spor Lisesi’nin başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Yalçın’ın başrol oynarken şampiyon takımda; Aslıhan Erol, Kardelen Tomruk, Ebru Çakır, Ceyda Can, Aleyna Ata, Rumeysa Muğu, Nuray Celep, Sude Deveci, Gülperi Topal, Büşra Eğerci, Melike Koç, Mürüvvet Keloğlu, Hilal Şahin ve Büşra Kozak isimli sporcular yer aldı. Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan, genç erkeklerden sonra, genç kızlar futsal müsabakalarında da birinci oldukları için mutlu olduklarını belirterek, Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Taner Türkcan ve öğrencilerini kutladı.

ISPARTA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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