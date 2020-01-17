Isparta’da hayvanları koruma kurulu toplantısı

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Isparta’da düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında gündeme dair gerekli maddeler görüşülerek, mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik kararlar alındı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında oluşturulan Isparta İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş başkanlığında gerçekleştirildi.

Isparta Valiliği Göl Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit, kurula üye kamu kurum ve kuruluşlar, belediye veteriner hekimi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında gündemde bulunan maddeler görüşülerek, hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik kararlar alındı.

ISPARTA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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