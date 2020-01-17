Eğirdir'de 4 bin 550 öğrenci karne aldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 20192020 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte 4 bin 550 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İlçede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından yaklaşık 2 haftalık tatilde dinlenme fırsatı bulacak.

Öğrencilerin yaşadığı karne heyecanı ile ilgili yarıyıl tatili mesajı yayımlayan Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, "Sevgili öğrenciler, bugün yarıyıl tatili başlıyor. İki haftalık bu tatil, yorgunluğunuzu atmanız ve keyifli zaman geçirmeniz için bir fırsat. Hayallerinizi hayata geçirmenize katkı sağlayacak adımlar atın. Tatil boyunca, sizi dinlendirecek etkinlikler yapın. Gezerek dinlenin, oynayarak dinlenin, okuyarak dinlenin, çalışarak dinlenin Biz dört gözle sizleri bekliyor olacağız. Sevgili öğretmenler, dönem boyunca çocuklarımız, gençlerimiz için sergilediğiniz gayretleri, minnetle izledik. Dinlenmeyi en çok hak eden sizlersiniz. Yeni dönemde enerjinize, gücünüze ihtiyacımız var. Öğretmek için öğrenerek geçireceğiniz bir tatil diliyorum.

Mutluluk ve sağlıkla, okullarımızda kavuşmak umuduyla" ifadelerini kullandı.

ISPARTA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:39

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