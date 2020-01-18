Isparta Spor Lisesi'nden filede çifte şampiyonluk

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç A KızErkekler Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Kentte, 27 Aralık 201916 Ocak 2020 tarihleri arasında Işıkkent ve 6 Mart Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 20 okuldan 240 sporcu katıldı. Final heyecanı 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği final müsabakaları heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Final müsabakalarının sonunda kızlarda Spor Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Murşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördündü oldu. Erkeklerde de şampiyonluğa Isparta Spor Lisesi ulaştı. Erkeklerde ikinci Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, dördüncü ise Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları ödül töreniyle takdim edildi. Okul sporları voleybol müsabakalarında birinci olan takımlar grup müsabakalarında Isparta’yı temsil edecek.

ISPARTA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:32

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