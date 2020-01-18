Isparta 32 Spor Başkanı Yazgan: "Tek yürek, tek yumruk olup şampiyon olacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da 2. Devre öncesinde Başkan Atakan Yazgan, 2. Başkan Galip Küçükyaman, Teknik Direktör Hasan Şengün ve Takım Kaptanı Volkan Serim, basın karşısına çıktı. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, devre arasında Hakan Çorlak, Deniz Boztepe, Furkan Yıldırım, Özcan Bozan ve Mustafa Kurcan’la yolların ayrıldığını belirterek, “Bu oyuncularımızın yerine. Maçlarımız iyi başlamadı. 5 maç sıkıntılı geçti. 5 maçtan sonra Tarık Hocamızla yollarını ayırdık. Takımın kuruluş aşamasında Tarık Hocanın emekleri çok. Belli bir yere kadar gelebilirdik. Hasan Hocamızla da iyi bir seri yakaladık. Hasan Hocamız, Türk futboluna mal olmuş bir isim. Trabzonsporlu. Ben Fenerbahçeli olduğum için Dobi Hasan’dan korkardık.

Onur Kayador kaptan da 5 maçtan sonra aramıza katıldı. Hasan Hocayla istişarelerde bulundular. Başarı gelecek inşallah” dedi.

Düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorduğu soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Atakan Yazgan, “Yönetimde şu an sıkıntı yok. Genç arkadaşlar bir ara sıkıntılar oldu. Hoşgörüyle karşıladık. Birlik ve beraberlik içerisinde 1213 maçımız var. Final havasında maçlar. İnşallah maçları kazanıp şampiyon olacağız. Türkiye liglerinde bir çoğunda sıkıntılar var. Bizde de var. Geçmiş yıllarda 1012 trilyon para harcanmış. Ancak biz menajerler aracılığıyla çalışmıyoruz. 5 tane menajer alındı. Menajerle transferimiz olmadı. Bu işi biraz daha iyi yaptığıma inanmıyorum. Galip Başkanı da söylemeden geçmeyeceğim. Takıma bayağı destek oldu. Süreyya Sadi Bilgiç, önümüzdeki hafta nakit gönderecek. Davraz Kayak Merkezi'nden 250 bin TL alacağız. Bunun 125’ini dün aldık. Futbolcu kardeşlerimize aldık. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in katkıları büyük. Şu ana kadar 515 bin TL destek verdi. Ayrıca destekleri sürecek. Otobüs sözü de var. İş adamlarından da destek bekliyoruz. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk” diye konuştu.



Şengün: “Isparta güzel bir şehir”

Teknik Direktör Hasan Şengün ise takımın kuruluş aşamasında emekleri olan Tarık Söyleyici, Gökhan Çelebi ve Hüseyin Usku’ya teşekkür etti. Göreve geldikten sonra yükselişe geçtiklerini anlatan Şengün, “Ligde, 6 maçtan sonra biz geldik. 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Çocuklarımız galip geldikçe özgüvenleri arttı. Takdir edersiniz ki devre arasında transferler zorduk. Takım içerisindeki dengeleri bozmadan yapmak lazım. Mali bütçesi var tabii bu işin. Zor bir süreç. Buna rağmen biz transfer ettiğimiz oyuncuların iyi olduğunu düşünüyoruz. Pazar günkü maç itibariyle bu süreç başlıyor.

Biz saha içerisinde kim iyiyse onu oynatıyoruz. Rekabet olacak tabii. Biliyorsunuz 5 genç oyuncu kadroya girmek zorunda. Çok farklı. Çok daha takımı dolduramıyorsunuz, bazı isimleri kadroya alamıyorsunuz. Az ve az transferler yapmak zorunda kaldık. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla birlikte yaptık transferleri. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde nasıl sorunlar oluyorsa ufak tefek sorunlar olabiliyor. Sonuç olarak iyi bir kadro oluşturduk. Devre arası kampımız çok güzel geçti. Devre arasında özel maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldık. Bazen yenilgilerden ders almak lazım. Çok gol yedik. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Arkadaşlığımız, kardeşliğimiz çok iyi. Ligde 56 takımın şampiyonluğa oynaması güzel. 8 puanlık bir arayı kapattık. İşi çok sıkı tutmamız lazım. 2. Yarı işler çok daha zor geçecek. Isparta güzel bir şehir. Isparta en güzeline layık. İnşallah bu sene şampiyonluk nasip olur. Ben takımından memnunum. İsa’yı aldık. Timurcan ve İsa’nın performansı çok iyi. Takviye duruma göre yapabiliriz” ifadelerini kullandı.



Serim: "Kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz"

Isparta 32 Spor Kaptanı golcü Volkan Serim ise yaptığı açıklama, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Kaliteli bir ekip olmamıza rağmen iyi bir başlangıç yapamamıştık. Artık kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Karaman, Kestel, Manavgat. Evimizde yenmemiz gerekiyor. Ben ilk kez Bölgesel Amatör Ligde oynuyorum. Isparta güzel bir şehir. 3 puanı alıp taraftarımıza hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.



Küçükyaman: "Biz bir aileyiz, başarı için ara sıra kavgalarımız olabiliyor"

Isparta 32 Spor Başkanı Galip Küçükyaman da bu sezon mutlu sona ulaşacaklarını belirterek, camiayı tek yürek olmaya davet etti.

Küçükyaman yaptığı açıklamada, “Bizim yöneticilerle aramızda sıkıntı olsa bile 15 dakika sonra çözebiliyoruz. Biz bir aileyiz, başarı için ara sıra kavgalarımız olabiliyor. Sonuç olarak sıkıntımız yok. Biz yöneticilerle 15 dakika fikir alışverişi yapıyoruz, 1 saat sonra çözebiliyoruz. Bu işi sıkıntı tutuyoruz. Atakan Bey’in işi İstanbul’da. Adamın işi orda. Benim de Bucak’ta. Aramıza nifak sokmasınlar. Şampiyonluk yaşayacağız. Seyirci her geçen gün artıyor. Isparta halkı mağlubiyeti kaldıramıyor. Gidişatımız iyi. Ödenmeyecek hiçbir borcumuz yok ama sponsor ve destek şart. Bizi sonuna kadar destekleyin” dedi.

ISPARTA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:12

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.