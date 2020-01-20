İş makinesiyle kaçak kazıya 2 tutuklama

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı iş makinesi de ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinden gelerek izinsiz kazı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından Yalvaç ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan C.O., B.T. ve A.M. gözaltına alındı. Olay yerinde ise 3 metre derinliğinde ve 2 metre çapında çukur açıldığı belirlendi. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemeler, otomobil ve iş makinesi de ele geçirildi.

Olaya karışan C.O. ve B.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, A.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ISPARTA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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