Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 20192020 Sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar Bölgesel Lig Final karşılaşmaları Isparta’nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.
1719 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Antalya Kepez Belediyespor, Denizli Merkez Efendi Belediyespor, Muğla Fethiye Doğa Spor ve Denizli Pamukkale Belediyespor mücadele etti.
Müsabakalar sonunda Denizli Merkezefendi Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Muğla Fethiye Doğa Spor'u 32 setlerle yenerek TVF Bayanlar 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.
ISPARTA
20 Ocak 2020 Pazartesi
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