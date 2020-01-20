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Yarıyıl tatilinin vazgeçilmezi 'Isparta Davraz Kayak Merkezi' Davraz’da resmi açılış Gece Yolcuları ...

İHA

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Merkezde yapımı tamamladıktan sonra bu yıl ilk kez hizmete açılan günübirlik tesislerin resmi açılışı, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak Gece Yolcuları konseri ile gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatilinin vazgeçilmezi 'Isparta Davraz Kayak Merkezi' Davraz’da resmi açılış Gece Yolcuları konseri ile yapılacak

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Davraz Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Merkezde yapımı tamamladıktan sonra bu yıl ilk kez hizmete açılan günübirlik tesislerin resmi açılışı, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak Gece Yolcuları konseri ile gerçekleştirilecek.
Davraz’a akın edenlerin kimi doğum günü kutluyor, kimi kamelyalarda piknik yapıyor, kimi kızakla kayıyor, kimi yamaç paraşütü yapıyor, kimi ise tecrübesine göre 26 kilometreyi bulan pistlerde doyasıya kayıyor. Ülkenin çeşitli illerinden merkeze gelen kayak sever ve ziyaretçiler Davraz’ın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek Davraz’ın tadını çıkarıyor.

Davraz, bacasız bir fabrika gibi
Kırsal kalkınmaya sağladığı faydalar saymakla bitmeyen Davraz Kayak Merkezi, yöre insanı için aslında bacasız bir fabrika olarak nitelendiriliyor. Davraz Kayak Merkezi; Isparta’dan kayak merkezine giden yol üzerinde yerleşik olan köylere birçok iş alanı ve ekonomik canlılık sağlıyor. Çoğu köylü yol kenarlarında kızak kiralarken yine köylüler tarafından kurulan modern iş yerlerinde ise kayak takımı kiralamadan yeme içmeye kadar birçok iş yeri faaliyet gösteriyor. Ziyaretçiler köylülerin yıl boyunca ürettiği doğal ürünlere de rahatlıkla ulaşıp satın alabiliyor.

Güvenlikten ödün verilmiyor
Sezonun en yoğun günlerinde Davraz Kayak Merkezi’nde ve merkeze giden yolda güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Kayak merkezi yolunda modern görüntüleme sistemleriyle donatılan Jandarma araçları, vatandaşları durdurmadan gerekli sorgulama işlemlerini yapıyor ve şüpheli herhangi bir durumda derhal müdahale ediyor.
Kayak merkezi içerisinde de Jandarma Arama Kurtarma Timleri tecrübeli personeliyle ve modern kar motorlarıyla olası kaybolma ve kaza olaylarına anında müdahale edebilmek için hazır bekliyor.

3 ekip ile gün boyu acil sağlık hizmeti
Güvenliğin yanı sıra önemli konulardan olan acil sağlık hizmetleri kapsamında da Davraz Kayak Merkezi’nde 112 istasyonunda biri kar paletli olmak üzere 3 ambulans, sağlık personeliyle birlikte merkezi ziyaret edenlere gün boyu hizmet veriyor.

İsteyen rahatça konaklayabiliyor, isteyen günübirlik tesislerden yararlanabiliyor
Davraz Kayak Merkezi’nde her bütçeye göre konaklama imkanı bulmak mümkün olurken, 4 yıldızlı ve 280 yataklı bir otel, Süleyman Demirel Üniversitesine ait 84 yataklı bir Eğitim ve Uygulama Oteli ve 55 yataklı bir oberj otel ile hizmet veriliyor.
Isparta merkezine yakın olan kayak merkezine, şehir merkezindeki otellerden de çok rahat bir şekilde gidiş geliş yapılabiliyor. Davraz Kayak Merkezi’nde günübirlikçi ziyaretçiler için de Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) katkılarıyla İl Özel İdaresi tarafından yapımı bu yıl tamamlanan günübirlikçi tesisleri ile merkeze gelen vatandaşlara nitelikli hizmet sunuyor.
Günübirlikçi ziyaretçilerin kullanımı için yapılan ve bütün sosyal alanları bünyesinde barındıran tesisin 4 bin metrekare kapalı alanında; lokanta, kayak odası, ticari üniteler, oyun odası ve revir bulunuyor. Şu anda misafirlerine hizmet veren tesisin resmi açılışı ise 25 Ocak Cumartesi ünlü müzik grubu Gece Yolcuları konseriyle yapılacak.

3 telesiyej ve 1 teleski ile hizmet sunuluyor
Davraz Kayak Merkezi, modern mekanik tesisleriyle de göze çarpıyor. Merkezde, saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre uzunluğunda, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 850 metre uzunluğunda olmak üzere toplam 3 adet telesiyej (kayakçı teleferiği) bulunuyor. Merkezde aynı zamanda ayrıca, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir adet de tbar (teleski) ile hizmet veriliyor.

Davraz, genç sporculara ilham oluyor
Davraz Kayak Merkezi'nin nitelikli tesisleri, Isparta’daki çocukların kayakla tanışmalarına da büyük katkı sağıyor. Isparta’da bulunan 6 amatör kayak kulübü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bölge Spor Kulübü tarafından yaklaşık 150 çocuğa kayak dersleri veriliyor. Buralardan yetişen sporcular ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda Isparta’yı temsil etmek için mücadele ediyor.

ISPARTA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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