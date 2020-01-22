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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) anahtarını unuttuğu için balkondan girmeye çalıştığı evinin önünde yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki gencin karaciğeri, Isparta’da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki kadına umut oldu.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinin, Türk Hava Kuvvetleri ambulans uçağı ile yaklaşık 5 gün önce getirdikleri karaciğer, Isparta’da acil nakil bekleyen 55 yaşındaki Nazmiye Kınay’a nakledildi. Nakil yapılan Kınay’ın 5 gündür hastanede olduğu, gerekli tetkik ve tedavilerinin halen sağlıklı şekilde yürütüldüğü öğrenildi.

ISPARTA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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