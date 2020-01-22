Baba Alan’a son görev İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan'ın babası Mustafa Alan, son yolculuğuna uğurlandı. ...

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İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Tahir Alan'ın babası Mustafa Alan, son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta Mimar Sinan Camiisi'ndeki törene TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şengül, İçişleri Personel Genel Müdürü Gökmen Çikek, İçişleri Bakan Danışmanları Harun Akın ve Ali Faik Hacı oğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Yusuf Guni, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, siyasi parti temsilcileri, eğitim, iş ve spor camiasından birçok kişi, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av. Tahir Alan'ın babası Mustafa Alan, Isparta Mimar Sinan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

ISPARTA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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