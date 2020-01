Başkan Başdeğirmen, “Amacımız hizmetin en iyisini verebilmektir”

Isparta Mimarlar Odası Başkanı Semih Göçer ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Göçer, Başkan Başdeğirmen’e imar konularında yaptığı çalışmalar, projelerin hızla onaylanmasından dolayı teşekkür etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen, eimar sistemine geçildiğini dile getirirken, ISBAŞ bimsblok olarak yapılan çalışmalar, imar barışı sonrası gelişmeler hakkında detaylı açıklamalarda bulunurken, “Şehrimizin güzelleşmesi, modernleşmesi, kaliteli, dayanıklı, güvenilir binaların yapılması sizlerle istişare ile yapılan çalışmaların neticesinde ortaya çıkıyor” dedi.

Isparta Mimarlar Odası Başkanı Semih Göçer, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiği günden buyana imar konusunda şehrin gelişimi konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ederek, “Beklemediğimiz performans ve hızla bunları hayata geçiriyorsunuz. Projeler hız kazandı” dedi.

Belediyenin eimar ve dijitale geçmesinin uzun süredir talep ettikleri bir konu olduğunu ve bunun da Başdeğirmen ile birlikte faaliyete geçmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Göçer, “Eski usul baskı üzerinden proje kontrolünün dışında dijital ortamda kontrol, teknolojinin gerektirdiği bir şey. Bu sisteme geçmemiz çok iyi oldu. Kontrollerde tek kontrol ve düzeltmeler süreci hızlandıran bir konu. Sadece mimarın değil, mal sahibinin müteahhidin bu konuda bilgilenmesi, bilgi karmaşası ve yanlış aktarımlardan da kurtulmuş olduk. Yönetmelik, meclis kararları da bu sistemde olması herkesin erişmesi açısından iyi bir çalışma” dedi.

İmar konusunda geçen döneme göre ciddi bir hızlanmanın söz konusu olduğunu, geçmişte bir köprü kurulamadığını dile getiren Mimarlar Odası Başkanı Semih Göçer, “Sizin döneminizle birlikte bu köprüyü hızlı ve güzel bir şekilde inşa ediyoruz. Çok da memnunuz. Her şeyi ben bilirim fıtratıyla gittik mi hatalar fazla oluyor. Bilgi donanım yeterli olsa bile hatalar fazla oluyor. Paylaşmak, fikir almak önemli. Isparta halkını memnun etmek, doğru yatırımlar, şehrin geleceğini düzenlemek için çalışmamız lazım. Kentin gelişimi noktasında mimarlar odası olarak faydalı olabileceğimiz her konuda yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz” görüşlerinde bulundu.

Mimarlar Odası Başkanı Semih Göçer ve yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, hep birlikte şehre faydalı işler yapacaklarına inandıklarını söyledi. Belediyenin en önemli paydaşlarından birisinin de mimarlar olduğunu dile getiren Başdeğirmen, “İnşaatlar, şehrimizin güzelleşmesi, modernleşmesi, kaliteli, dayanıklı, güvenilir binaların yapılması sizlerle istişare ile yapılan çalışmaların neticesinde ortaya çıkıyor” dedi.

Yüzeysel güzelliklerin dışında, mimarlar odası ile yapılan çalışmalarda hizmetin en iyisini verebilmenin önemine işaret eden Başdeğirmen, belediyenin en önemli paydaşlarından birisinin yine inşaat sektörü olduğunu dile getirdi. Başdeğirmen, inşaat sektörü ile birlikte mimarlarla en fazla iş yapılan kesim olduğuna dikkat çekerek, “Göreve gelmeden önce sizlerden aldığımız, diğer mimar arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler neticesinde bazı aksamalar olduğunu belirledik. O aksamalar, giderilebilecek aksamalardı. Ne yapmamız gerekiyorsa bunları gideriyoruz. Geçen süre içerisinde vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek için de personelimizle birlikte fedakarca çalışma içerisinde olduk. Sözlerimizin birçoğunu yerine getirdik. Bunlar şehrimizin yapılaşması, yaşam şartlarının en iyi hale getirilebilmesi, hem de sizlerle bizlerin çalışmaları içerisindeki sorunların giderilmesi anlamında çalıştık.

Eimar ile beraber çok daha ileriye götürüyoruz. Mail yoluyla projeleri alıp, değerlendirip, mail olarak sizlere gönderiyoruz. Mesajla projelerinizin takibini sağlıyoruz. Buraya sizleri çok yormadan bu desteklerle bilgilendiriyoruz. Önceleri süre olarak proje onaylarının çok uzun olmasından şikayetçi olan arkadaşlarımızın şu anki şikayetleri kalkmış durumda. Yeterli mi değil. Hiçbir hizmet yeterli değil, daha ilerisine gidebilmemiz lazım. Bunun bilincindeyiz. Çok daha rahat bir şekilde sizlere hizmet edebilmemiz lazım” görüşlerinde bulundu.

Yapılacak olan işlerde Ispartalı mimarların, mühendislerin, Isparta tedarikçisi ve imalatçılarının şehirde üretilen inşaatlarda üretilen malzemelerin alınması kullanılmasını çok önemsediklerine değinen Başdeğirmen, ISBAŞ’a ait bimsblok üretimi ve binalarda kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Belediyemizin şartı gereği dış örgüler ISBAŞ bimsbloktan yapılması gerekiyor. Biz geldiğimizde 14 kg’mı bulan bimsbloklar şu anda 99.5 kg’a düştü. Bu çok önemli. Metrekareye gelen yüke göre statik yapılırken, şimdi çok daha aşağısına, yüzde 40 aşağı oranda bir kg ile bunların yapılmasını sağlamaya başladık. Bu bizim için de çok önemliydi. Yine dış örgülerde 15’lik briket kullanılamıyordu. Şimdi 15’lik briketi uygulamaya koyduk. İllaki 19,520’lik değil de 15’liği de kullanabiliyorsunuz. Hem maliyet aşağılara iniyor ve statiğinin çok daha kolay çözülmesi ve daha az demir tüketimi ile çözülme imkanı var. Tesisatların çok daha rahat çalıştırılabilmesi için 15’liklerin 3 gözlü olması talebiniz vardı. 15’liklerde de 3 gözlü imalata başladık. İç ara bölmelerde de rahatlıkla 15’lik bimsblokları kullanabileceksiniz. Sizlerden gelen talepleri çok önemsiyoruz.

Sizlerden bizim de ricalarımız var. Proje sahiplerimiz mutlaka kendi arsa arazilerinde en yüksek seviyede yoğunluk kullanmak istiyorlar. Daha fazla daire çıksın, daha fazla büyük olsun ve kendi kanunun vermiş olduğu ölçülerin dışında bir şeyler yapmak amacında olabiliyorlar. Veya açık olan bir yeri daha sonra kapatmak için altyapı hazırlamak istiyorlar. Bu şehir hepimizin, ne kadar bilinçsiz, plansız, projesiz, izinsiz yapılan yapı varsa o şehrin modernliği ve estetiği kesinlikle kayboluyor. Buralarda sizler mimar olarak çizimleri yaparken, proje sahiplerimize bunları izah etmemiz anlatmamız gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor” dedi.

İmar Barışı sürecine de değinen ve bu sürenin bittiğine değinen Başkan Başdeğirmen, “Birçok vatandaşımız imar barışından istifade etti. Artık 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren yapılan hiçbir işlem doğru ve normal karşılanmayacak. Bunu kanun bize emrediyor. Bu şeylere tevessül edilmemesi bizim için çok önemli. Cezai müeyyideleri de çok yükseldi ve ciddi yaptırımlar geldi. Bunlarla karşı karşıya kalınmaması için vatandaşlarımızdan ricamız belirtilen, uygun görülen imar kanunu dahilinde inşaatlarını imar etmeleri, yapılarını o şekilde değerlendirmeleridir. Bunu belediye başkanı olarak vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Sizlerin de bu konuda öncü olmanızı, imar kanunu dolayısıyla yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmenizi rica ediyorum. Bundan sonrada istişareli toplantılarımız devam edecek. Her türlü sorunları olumlu hale döndürmek, çözüm bulmak için biz her zaman hazırız. Şehrimize hep birlikte faydalı olmak istediğimizi belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

