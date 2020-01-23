Isparta’da sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı

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Isparta’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütleri ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince dün il genelinde yapılan operasyonda C.E., F.E., S.G., E.U., O.A., S.S., M.O. ve R.Ü. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, “Sosyal medya üzerinden propaganda yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

ISPARTA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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