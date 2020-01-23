Isparta - Konya kara yolunda minibüse çarpan tır devrildi: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde minibüse çarpan tırın devrilerek yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Talihsiz kazada devrilen tır, yolun bir süre kapanmasına neden olurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Isparta Konya kara yolunun 69. kilometresindeki Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Isparta istikametine seyreden Yaşar K. yönetimindeki 32 E 4305 plakalı tır, Hacılar köyü mevkiinde Mustafa T. idaresindeki 32 E 5385 plakalı minibüsü sollamak istediği esnada kontrolden çıkarak çarpıştı. Talihsiz kazada minibüse çarpan tır, devrilerek yol ortasında yan yattı. Kazada minibüs şoförü Mustafa T. yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan yaralı minibüs şoförü, daha sonra Gelendost Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi

Diğer taraftan, meydana gelen kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, tırın gelişi ve minibüse çarptıktan sonra devrilmesi saniye saniye görülüyor Güvenlik kamerası görüntülerinde ayrıca, vatandaşların kaza sonrası minibüse doğru koştukları ve yaralıyı çıkardıktan sonraki yardım etme anları yer alıyor.

Kaza mahallinde yola devrilen tır nedeniyle Isparta Konya kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ISPARTA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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