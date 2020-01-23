Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Isparta’da çalıştığı inşaatta dengesini kaybeden işçi toprak zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Sermet Mahallesi’ndeki Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, şu an 3 katı tamamlanan ve yapımı devam eden inşaatın orta katında çalışan İsmail Y. (49) isimli işçi kalıp yerleştirdiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden aşağı düştü.

Toprak zemine çakılan işçinin elinden yaralandığı öğrenildi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavilerinin yapılması için ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler.

Öte yandan, yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

ISPARTA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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