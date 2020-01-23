Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

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Isparta 1. Amatör Futbol Ligi’nin lideri Emrespor, 2. yarı öncesinde yabancı futbolcu transferi yaptı.

Ankara Polatlıspor forması giyen, Rus asıllı sol kanat oyuncusu Lachin Memedov ile anlaşıldığı bildirildi. Kırmızısiyahlıların kadrosunda daha önce profesyonel ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) forması giyen başka isimler de bulunuyor.

Emrespor Yöneticisi Ender Kızıltan, Rus asıllı Türk vatandaşı Lachin Memedov’u kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

ISPARTA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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