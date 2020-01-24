İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının hukuk müşaviri Tahir Alan´ın vefat eden babası Mustafa Alan (80) için Isparta´da oturan aileye taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı hukuk müşaviri avukat Tahir Alan'ın babası emekli emniyet mensubu Mustafa Alan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 21 Ocak gecesi yaşamını yitirdi. Mustafa Alan ertesi gün düzenlenen törenin ardından Isparta´da toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Tahir Alan ve ailesine Isparta´daki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu´ya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı AK Parti´li Şükrü Başdeğirmen de eşlik etti.



ISPARTA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:15

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.