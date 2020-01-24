Vali Seymenoğlu, köylerde vatandaşların sorunlarını dinliyor Köylünün tarım arazilerindeki domuz şikayetlerine, Validen sürek avına destek açıklaması

Isparta’da köy ziyaretlerine devam eden Vali Ömer Seymenoğlu merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sosyal tesislerinde vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği ziyarette kurum amirleri de yer aldı. Vali Seymenoğlu il genelinde görev yapan 400 muhtar ile sık sık görüştüklerini belirterek, “Muhtarlarımız bizlerle veya daire müdürleriyle görüşerek köyünüzün talep ve ihtiyaçlarını ulaştırıyorlar. Bizler de gerek Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden KÖYDES projesi yaparak gerekse İl Özel İdaresi'nin bütçesi üzerinden acil ihtiyaç olan yatırımları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Seymenoğlu, “Yaşlı veya devletin hizmetlerine ulaşmada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız varsa onları yalnız bırakmamamız lazım. Sahipsiz, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara el birliği ile yardım edelim ve onların sıkıntılarını giderelim” dedi.

Vali Seymenoğlu’nun vatandaşlara diğer bir uyarısı ise olası bir doğal afette hak kaybına uğramamaları adına tarım sigortası yaptırmaları konusunda oldu. Vali Seymenoğlu; “Topraklarınızın ve arazilerinizin mülkiyetiyeti sizin üzerinize ise mutlaka sigorta yaptırın. Olası bir doğal afetle karşılaşırsanız tespitini yaptırıp sigorta şirketlerinden o yılki maliyetinizi kurtaracak ödemelerinizi alabilirsiniz” diye konuştu.

Tarım arazilerine zarar veren yaban hayvanlarıyla ilgili gelen şikayet üzerine konuşan Vali Seymenoğlu, vatandaşların kendi bahçelerinde ruhsatlı av tüfeği ve avcı belgesi ile millete zarar vermeden domuzu rahatlıkla avlayabileceklerini belirterek, kaymakamlıklarının sürek avını desteklediğini belirtti.

Büyükgökçeli köyünde vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen taleplerin çözümü konusunda ilgili kurumların çalışma yapması talimatı verdi.

ISPARTA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:37

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