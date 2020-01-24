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Motosiklet kulübü üyelerinden içleri ısıtan hareket ‘Çocuklar üşümesin’ etkinliğinden sonra bu kez ...

İHA

Isparta’da Red Devils MC Motosiklet Kulübü üyeleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerinde besleme yapıyor. Soğuk kış günlerinde sessiz canları unutmayan motosikletçilerin yaptığı davranış adeta içleri ısıttı.
Red Devils MC Isparta Motosiklet Kulübü üyeleri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için yapılan çalışmaları her hafta rutin olarak sürdürüyor.
Kentte, daha önce ‘Çocuklar üşümesin’ etkinliği ile adından söz ettiren kulüp, bu kez şehrin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanları için yaptığı rutin besleme etkinliği ile öne çıktı.
Her hafta pazar günleri, sokak hayvanları için sağlanan yemek desteğini kendi imkanlarıyla alarak, şehrin farklı noktalarındaki alanlara dağıtan motosiklet sevdalıları, özellikle soğuk kış aylarında yaptıkları çalışmayla içleri ısıttı.

Asem: “Haftada en az bir beslemede bize yardımcı oluyorlar”
Yapılan besleme çalışmalarında, Isparta Hayvan Koruma (ISHAYKO) Derneği Başkanı Aynur Gül Asem de kulüp üyelerine destek verdiklerini söyledi.
ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, Red Devils MC Isparta Motosiklet Kulübü üyelerinin haftada en az bir beslemede yardımcı olduğunu belirterek, vatandaşlardan kış mevsiminde sokak hayvanlarını unutmamalarını istedi.

Uçak: “16 Şubat’ta herkesi ‘Mamanı kap gel’ etkinliğine bekliyoruz”
Isparta’da sokak hayvanları için ‘Mamanı kap gel’ isminde bir organizasyon yapacaklarını ifade eden kulüp üyelerinden Burak Uçak, etkinliğe girişlerin köpek mamasıyla olacağını ifade etti.

Gürbüz: “Bu tür güzel etkinlikleri her zaman destekliyoruz”
‘Mamanı Kap Gel’ etkinliğinde sahne alacak olan Bandrol Grubu Solisti Kağan Gürbüz, bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini söyledi.

ISPARTA

24 Ocak 2020 Cuma

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