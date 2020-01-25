Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta’da zincirleme kaza: 6 yaralı Isparta’da 3 aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İHA

Isparta'da 3 otomobilin dört yollu kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.

Isparta’da zincirleme kaza: 6 yaralı Isparta’da 3 aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Isparta’da 3 otomobilin dört yollu kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kaza, bugün saat 02.15 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Özkanlar Kavşağı istikametinden otogar yönüne seyreden Berkant A. idaresindeki 32 FB 850 plakalı otomobil ile 109.Cadde’den İstanbul Caddesi’ne çıkan Ali Ö. yönetimindeki 32 GE 943 plakalı otomobil ile 154.Cadde üzerinde bekleme yaptığı öğrenilen Hüseyin G. yönetimindeki 32 ABC 977 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Feci kazada, sürücüler Berkant A. ve Ali Ö. ile yolcular Başak B. Hasan E. Mehmet S. ve Gonca A olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Feci kazada otomobiller hurdaya dönerken, bekleme yapan aracın sürücüsü kazada yara almadan kurtuldu.
Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline 112 Acil Servis, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Öte yandan Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

ISPARTA

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:01
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ depremi nedeniyle Davraz’daki açılış töreni iptal edildi
YEREL HABERLER Elazığ depremi nedeniyle Davraz’daki açılış töreni ...
Isparta’da çeyiz eşyası satılan iş yerinde korkutan yangın İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının yanı sıra pervane yardımıyla içerdeki dumanı tahliye etti
YEREL HABERLER Isparta’da çeyiz eşyası satılan iş yerinde korkutan ...
Motosiklet kulübü üyelerinden içleri ısıtan hareket ‘Çocuklar üşümesin’ etkinliğinden sonra bu kez ‘Sokak hayvanları aç kalmasın’ dediler
YEREL HABERLER Motosiklet kulübü üyelerinden içleri ısıtan ...
Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın kapısına çarptı: 1 ölü Park halindeki otomobile çarparak kaza yapan motosiklete başka bir araç daha çarptı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan motosiklet park halindeki aracın ...
Vali Seymenoğlu, köylerde vatandaşların sorunlarını dinliyor Köylünün tarım arazilerindeki domuz şikayetlerine, Validen sürek avına destek açıklaması
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu, köylerde vatandaşların sorunlarını ...
Bakan Soylu’dan gece yarısı taziye ziyareti
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan gece yarısı taziye ziyareti
Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Isparta'da taziye ziyaretinde bulundu
Uzman çavuş kız kaçırma olayında husumetlileriyle tartıştı havaya ateş açtı
YEREL HABERLER Uzman çavuş kız kaçırma olayında husumetlileriyle ...
Kız kaçırma kovalamacasında kaza yapan uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Aralarında kız kaçırma husumeti bulunan uzman çavuşun kullandığı araç kaza yaptı, takip eden grup linç etmek isteyince havaya ateş açtı
YEREL HABERLER Kız kaçırma kovalamacasında kaza yapan uzman çavuş, ...
Isparta’da virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Isparta’da virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 ...
Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete ...
Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi
YEREL HABERLER Isparta'da amatör takıma Rus futbolcu transferi
İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi 2.kattan düştü Isparta’da 3 katlı inşaatın 2.katından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatta çalışırken dengesini kaybeden işçi 2.kattan ...
Isparta'daki 30 STK'dan eğlence mekanı kapanış saatinin erkene çekilmesine destek açıklaması STK'lar ‘Kültür yozlaşmasına hayır’ diyerek ortak açıklama yaptı “Alkol ve uyuşturucudan uzak bir toplumun inşası için yerel yönetimlerin yaptığı ve yapacağı her türlü çabayı destekliyoruz”
YEREL HABERLER Isparta'daki 30 STK'dan eğlence mekanı kapanış ...
Kalkınmanın anahtarı karşılıklı işbirliği
YEREL HABERLER Kalkınmanın anahtarı karşılıklı işbirliği
Isparta - Konya kara yolunda minibüse çarpan tır devrildi: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Isparta - Konya kara yolunda minibüse çarpan tır ...
Isparta'da merhum bilardocular anısına 3 Özel Bant Akdeniz - Ege Bölgesi Turnuvası
YEREL HABERLER Isparta'da merhum bilardocular anısına 3 Özel Bant ...
Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Isparta’da sosyal medyada terör propagandasına 8 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da sosyal medyada terör propagandasına 8 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X