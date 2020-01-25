Isparta’dan 1 antrenör ve 2 sporcu Milli Takım Kampına katıldı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Isparta ferdi branşların yanı sıra takım sporlarına da milli sporcu yetiştiriyor. Isparta, 1924 Ocak 2020 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen U14 Yıldız Kız Basketbol Milli takım kampına 1 antrenör ve 2 sporcu göndermeyi başardı.

Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik Spor Kulübü başarılı sporcuları Aleyna Tokgöz ve Elif Duru Çelik ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Ömer Faruk Bilge 2021 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U14 Yıldız Kız Basketbol Milli takım kampında başarılı bir dönem geçirdi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 2021 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan U14 Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı ve İl Müdürlüğü Antrenörü Ömer Faruk Bilge ile birlikte genç sporculara bundan sonraki kamp dönemlerinde başarılar diledi.

ISPARTA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:37

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