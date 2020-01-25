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Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman anısına Isparta’da düzenlenen Bilardo 3 Özel Bant EgeAkdeniz Bölgesi Turnuvası'nda heyecan başladı.

Kentte, 2426 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Isparta Bilardo 3 Özel Bant EgeAkdeniz Bölgesi Turnuvası'nda, Akdeniz ve Ege bölgelerinden 64 sporcu yarışıyor. Üst düzey sporcuların yarışacağı turnuvaya Isparta Belediyesi Başkanlığı da destek veriyor.

Bilardo Isparta İl Temsilcisi Özkan Özfidan, Bilardo 3 Özel Bant EgeAkdeniz Bölgesi Turnuvası ile Merhum Bilardocular Okay Öztürkler ve Ali Yaman’ı andıklarını belirterek, “Turnuvaya 1 kadın ve 63 erkek sporcu katılıyor. Isparta Bilardo 3 Özel Bant EgeAkdeniz Bölgesi Turnuvası’na desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürü bir borç biliyorum. Turnuvamız Pazar günü sona erecek” dedi.

ISPARTA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:37

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