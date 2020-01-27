Roma ve Bizans dönemine ait 51 sikke ele geçirildi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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ISPARTA'da, Roma ve Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan Ü.Y. (30), jandarma operasyonuyla yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde bir kişinin tarihi sikke satmaya çalıştığını belirledi Hemen harekete geçen jandarma, şüphelinin Ü.Y. olduğunu saptadı. Yapılan takip sonunda düzenlenen operasyonla U.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait 51 adet sikke ele geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Tarihi sikkeler ise muhafaza altına alındı.



ISPARTA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:36

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