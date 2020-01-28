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Birlikte yaşadığı kadın ile babası ve muhtarı öldüren sanık için 3 kez müebbet istemi

DHA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 18 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ile babası Orhan Aydoğmuş (56) ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Duyan'ın (54), 3 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, 18 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ile babası Orhan Aydoğmuş (56) ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Duyan'ın (54), 3 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.
Antalya'da çiftçilik yapan Ramazan Duyan, 18 yıl önce Asiye Aydoğmuş ile dini nikah yaparak, birlikte yaşamaya başladı. Geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç'a bağlı Çetince köyündeki babaevine yerleşti. Ramazan Duyan, tüm ısrarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için geçen yıl 15 Ağustos günü öğleden sonra köye geçti. Ramazan Duyan, saat 17.30 sıralarında, IspartaKonya yolu Aşağıova mevkisindeki Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti. Ramazan Duyan ve Asiye Aydoğmuş arasında, iddiaya göre, 'eve dönme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Orhan Aydoğmuş araya girdi. Kısa süreli arbedenin ardından Ramazan Duyan, olay yerinden ayrılırken, Asiye Aydoğmuş telefonla köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'i arayarak, durumu haber verdi.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI, JANDARMA YAKALADI
Kısa süre sonra muhtar Ayşe Adıgüzel ve eşi Ömer Adıgüzel, olay yerine geldi. Bu sırada elinde pompalı tüfekle dönen Ramazan Duyan, tartışma sırasında evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Orhan Aydoğmuş kanlar içinde yere yığılırken, ateş etmeye devam eden Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Olay yerinden ayrılmak için hareketlenen Ramazan Duyan, bu sırada evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan Asiye Aydoğmuş'a da 2 el ateş etti. 3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra Ramazan Duyan, olay yerine geldiği kamyonetiyle kaçtı. Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Gelendost ilçesi Bağıllı köyü yakınlarında yakalanan Ramazan Duyan, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Duyan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Asiye Aydoğmuş, babası Orhan Aydoğmuş ve köy muhtarı Ayşe Adıgüzel'in cenazeleri, Çetince Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'ASİYE, BANA SİLAH DOĞRULTTU'
Cinayetleri işledikten sonra suç aletini olay mahalline yakın bölgede otların içine atarak, aracına binip, kaçmaya çalışırken, Bağıllı köyünde jandarma ekiplerince yakalanan Ramazan Duyan, jandarmadaki ilk ifadesinde, olay günü kayınpederinin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Bu sırada Asiye Aydoğmuş'un eve girerek, siyah kabzalı tüfekle çıktığını öne süren Duyan, silahı kendisine doğrulttuğunu; ancak ateş etmediğini, bunun üzerine sinirlenerek, ileride bıraktığı kamyonetteki silahla eve geri geldiğini kaydetti. Duyan, ifadesinde, "Silahı Asiye'ye doğrulttum. Şeker hastası olduğum için kime karşı, kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Olaydan pişmanım" dedi.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
18 yıllık beraberlikten 17 yaşında erkek çocukları bulunan çiftin, olaydan 1520 gün önce kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve bu nedenle Asiye Aydoğmuş'un Antalya'dan Yalvaç'a bağlı Çetince köyünde oturan babası Orhan Aydoğmuş'un evine geldiği, soruşturma kapsamında ortaya çıktı.
Tartışma ve eşinin evi terk etmesinden sonra defalarca Asiye Aydoğmuş ile telefonda konuştuğunu, eve dönmeye ikna edemeyince kız kardeşine ait kamyonete binerek, yüz yüze görüşmek için köye geldiğini anlatan Ramazan Duyan'ın, kendisine hakaret edilmesinden sonra olayın bu hale geldiğini iddia ettiği belirtildi.
SAVCI 'KASTEN ÖLDÜRME' DEDİ
Cinayetlerle ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı, iddianamede cinayetlerin 'kasten öldürme' fiili olduğunu belirterek, sanık Ramazan Duyan'ın 3 kez ayrı ayrı ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, ilerleyen günlerde görülecek.

ISPARTA

28 Ocak 2020 Salı

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