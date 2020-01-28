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AK Parti'li başkan ve 2 kişi, takla atan otomobilde yaralandı

DHA

ISPARTA'nın merkeze bağlı Sav beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Şakir İpekçi'nin de içinde bulunduğu otomobil, takla attı. Kazada, Başkan İpekçi, oğlu ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında IspartaAntalya karayolunda meydana geldi. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'nin de içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak, takla attıktan sonra yol kenarına yan yattı. Kazada Başkan İpekçi, oğlu Mustafa İpekçi ile aynı araçta bulunan Hüseyin Uçman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Başkan İpekçi ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
Belediye Başkanı Şakir İpekçi, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kıymetli hemşehrilerim küçük çaplı bir trafik kazası geçirdiğim doğrudur. Sağlık durumum iyi, endişelenecek bir durum yoktur. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim' dedi.

ISPARTA

28 Ocak 2020 Salı

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