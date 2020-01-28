Isparta'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan hasta taburcu edildi

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ISPARTA'da, Çin'den gelen ve öksürük ile ateş şikayeti üzerine başvurduğu hastanede 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan S.A.'da, yapılan tetkikler sonucu virüs tespit edilmedi. İl Sağlık Müdürlüğü'nce S.A.'nın taburcu edildiği açıklandı.

Çin'den geldiğini söyleyen S.A. adlı erkek hasta, dün, Isparta Şehir Hastanesi'ne öksürük ve ateş şikayetleriyle başvurdu. S.A., 'coronavirüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı. Özel alanda tutulan hastanın sağlık durumu, yakından takip edildi. S.A.'dan alınan örnekler, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'na gönderilerek, incelendi. Yapılan tetkik sonucu S.A.'da, 'coronavirüs' tespit edilmedi. Tedavisi tamamlanan S.A., hastaneden taburcu edildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şehir Hastanesi'ne başvuran 2019-nCoV olası vaka S.A.'nın tahlilleri Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı'nda incelenmiş olup; 2019-nCoV virüsüne rastlanmamıştır. Hastanın gerekli tıbbi tedavileri yapılmış olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



ISPARTA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

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