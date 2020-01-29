Isparta 32 Spor’a 3. Lig’den transfer

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde orta saha transferinin ardından bir de sol bek takviyesi yaptı.

Pembe yeşilliler, Batman Petrolspor’dan 25 yaşındaki Veli Akbulut ile anlaştı.

Daha önce 2. Lig’de 28 ve 3. Lig’de de 76 maçı bulunan Akbulut, 2013 yılında Tavşanlı Linyitspor'da profesyonel oldu.

Linyitspor’un ardından Kemerspor 2003, Çanakkale Dardanel, Büyükçekmece Tepecik A.Ş. ve Medical Park Batman Petrol A.Ş. forması giyen Akbulut’un çocukluğunun da Isparta’da geçtiği öğrenildi.

ISPARTA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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