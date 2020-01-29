Isparta jandarmadan Kızılay’a kan bağışı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler, komutanlarıyla birlikte valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kızılay tırına kan bağışında bulundu.

Kızılay’ın “Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır” sloganına destek veren jandarmalar, belirli periyotlarda kan bağışında bulunarak insani bir görevi yerine getiriyor. Jandarma erleri vatani görevlerini yerine getirirken böylesine anlamlı bir faaliyette bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek sağlık durumu elveren her vatandaşı kan bağışında bulunmaya davet etti.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Ay ise Isparta İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak Türk milletinin yanında olabilmek adına düzenli aralıklarla kan bağışında bulunduklarını ve bundan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Kızılay yetkilileri de duyarlılıklarından dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

ISPARTA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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