Büyüklerde Türkiye rekoru kıran 14 yaşındaki başarılı halterci altınla ödüllendirildi

Antalya’nın Manavgat İlçesinde gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak şampiyon olan Isparta Belediyespor Haltercisi 14 yaşındaki Fatma Gül Çevik, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu tarafından altınla ödüllendirildi.

20 kategoride mücadelenin yapıldığı ve 29 ilden 100’ü kadın, 323 sporcunun katıldığı şampiyonada Isparta Belediyespor Haltercisi 14 yaşındaki Fatma Gül Çevik, Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, şampiyon halterci Fatma Gül Çevik ve Antrenörü Ferit Şen’i makamında ağırladı.

Başkan Yardımcısı Büyükçulcu, Çevik’i başarısından dolayı kutlayarak altınla ödüllendirdi.

Antrenör Ferit Şen, sporcusu Fatma Gül Çevik’in halterde 6.yılı olduğunu, 2017 yılında ilk başarısını Türkiye Şampiyonu olarak kazandığını söyledi.

2018’de U15 Türkiye Şampiyonu olan Çevik’in Milli Takıma alındığını söyleyen Şen, “Şu anda Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz” dedi.

Isparta Belediyespor Haltercisi Fatma Gül Çevik de, 8 yaşında haltere başladığını şu anda milli takıma çağrıldığını belirterek, “İnşallah, bu sene Milli Takımda yer alacağım. Avrupa, Dünya Şampiyonalarında yer almayı istiyorum. Son şampiyonada toplamda dört Türkiye rekoru kırdım” dedi.

Belediyespor’un Milli Haltercisi Fatma Gül Çevik ile gurur duyduklarını dile getiren Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da, “Sporcumuz olarak böyle bir başarıya imza atmasından dolayı şahsında, ailesini, antrenörünü kutluyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda belediyemiz bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kurduk. Belediyemiz bünyesinde Ispartalı sporcularımıza destek veriyoruz. Fatma Gül kardeşimiz, Milli Takımda ülkemizi, milletimizi, şehrimizi temsil edecek. Başarılarının devamını diliyoruz. Çalışmalarında Isparta Belediyesi olarak her daim yanındayız” şeklinde konuştu.

ISPARTA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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