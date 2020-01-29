Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan 5 çocuktan 2'si tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu vatandaşların kaldığı 3 katlı binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcarken, evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 çocuk ise gerekli tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Çocuklardan 2’sinin müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ISPARTA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:34

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