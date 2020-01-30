Isparta Karayolları Kavşağı’na belediye neşteri

Isparta Belediyesi şehir içi kavşaklarda trafiği rahatlatmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında yer alan ‘kavşaklarda düzenleme’ ve ‘alternatif yol çalışmaları’ bir bir hayata geçiyor.

Bu düzenlemelerin sonuncusu ise Karayolları Kavşağı olarak bilinen alanda gerçekleştiriliyor. Bu bölgedeki trafik akşını hızlandırmak amacıyla bir süre önce Tren Garı bölgesinden Şehir HastanesiEğirdir istikametine dönüşler için yan yol çalışması gerçekleştirilmişti. Yine DDY Tren Garı alt bölümünde de 800 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde bir yol trafiğe açılmıştı. Bu yol sayesinde Karaağaç Mahallesi Sosyal Tesisler altından, Şehir Hastanesi bölgesine ulaşım imkanı sağlanmıştı.

Bunun yanı sıra Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kavşakta yer alan DSİ kısmından da DavrazKaraağaç Mahallesi 105.Cadde istikametinde yol genişletmesi yapılarak dönüşlerde trafiğin hızlanması gerçekleştirilmişti.

Tüm bu çalışmalara son olarak Sanayi Sitesini kavşağa ulaştıran ve Özkanlar Kavşağına dönüşlerin daha iyi bir şekilde yapılması amacıyla Karayolları kısmından da yolda 10 metrelik bir genişletmeye gidiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu noktada yoğun olarak çalışmalarını gerçekleştirirken, çalışmaların tamamlanmasıyla Sanayi Sitesi altından kavşağa ulaşan ve Özkanlar Kavşağına gidecek araçların sağa dönüşlerinde ciddi bir çalışma tamamlanmış olacak. Çalışmaların hafta başına kadar tamamlanması hedefleniyor.

ISPARTA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:34

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